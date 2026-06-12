Kayseri'de 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 'Silahla yağma' suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'de 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. (39), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı