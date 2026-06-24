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Kayseri'de 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de dolandırıcılık suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. isimli hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (24) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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