Kayseri'de 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Kocasinan ilçesinde "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.K. (35) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin