Kayseri'de kaybolan genç kız için arama çalışması başlatıldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İ.Ç., evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı ancak henüz bir sonuç alınamadı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan İ.Ç. (17) isimli genç kız, 14 saattir kayıp olarak aranıyor.

Pınarbaşı ilçesi Methiye Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İ.Ç., saat 10.00 sıralarında telefonunu bırakarak evden ayrıldı. Uzun bir süre eve gelmeyen İ.Ç. için endişelenen ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, İ.Ç.'nin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Geç saatlere kadar sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, yarın sabahın erken saatlerinde çalışmalara devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı



