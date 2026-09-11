Haberler

Kayseri'de 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç'yi (37) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...

İsmail Kartal için söylediklerinde herkes aynı detaya takıldı
Rusya düğmeye bastı! Ukrayna'nın dört bir yanını vurdular

Başkent mahşer yeri! Gece gündüz demeden bomba yağdırıyorlar
Ağustos ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Cizre’de ölçüldü

Türkiye'de ağustos bilançosu! Bir kentte sıcaklık 46,7 dereceyi gördü
Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi

2 yıl sonra eski eşi hakkında dikkat çeken karar

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış