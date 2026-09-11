Kayseri'de 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç'yi (37) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA