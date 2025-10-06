Haberler

Kayseri'de 110 Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 110 firari hükümlü yakalanarak işlemlerine başlandı. Hükümlülerden 72'si cezaevine teslim edilirken, 38'i adli para cezasını ödeyerek serbest bırakıldı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 110 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, kentte arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan 110 firari yakalandı.

Hükümlülerden 72'si emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Adli para cezasını ödeyen 38 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan yoklama kaçağı 41 kişi hakkında tebligat düzenlendi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

O ilimizde unutulmaz festival! Tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular iptal edilen bu golde tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.