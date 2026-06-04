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Kayseri'de kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.

İlçede bulunan eve düzenlenen operasyonda Ö.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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