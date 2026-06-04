Kayseri'de kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.Y'nin saklandığı adresi tespit etti.
İlçede bulunan eve düzenlenen operasyonda Ö.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin