Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de 3 farklı suçtan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "hırsızlık", "yağma" ve "hakaret" suçlarından hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan T.A. (54) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil