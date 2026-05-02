Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara 'KBB Trafik' uygulamasını tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin dijital şehircilik vizyonuyla kullanıma sunduğu şehir içi ulaşımda konfor ve hız sağlayan "KBB Trafik" uygulamasını vatandaşlara tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri ile Ulaşım AŞ personeli toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara uygulamayı anlattı.

Raylı sistem istasyonları ve otobüs duraklarındaki vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, uygulamayı kullanmayan vatandaşlara uygulama hakkında detaylı bilgiler içeren broşürler dağıttı.

Uygulamayı nasıl kullanmaları gerektiğini cep telefonları üzerinden de gösteren ekipler, ayrıca mobil uygulamayı kullanan vatandaşlardan da memnuniyet geri bildirimi aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşların günlük yaşamına hız ve konfor kazandırmak amacıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "KBB Trafik" uygulaması, aylık 100 binin üzerinde vatandaş tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Uygulamada toplu taşıma araçlarını canlı olarak takip edebilme, otoparklardaki anlık doluluk oranlarını görüntüleyebilme, Kaybis paylaşımlı bisiklet sistemi üzerindeki istasyon konumlarına erişim, nöbetçi eczane ve bilet dolum noktalarının bilgilerine kolayca ulaşım gibi çok sayıda özellik yer alıyor.