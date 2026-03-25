Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yılın ilk AYKOME toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 2026 yılı 1. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AYKOME Genel Kurul Toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, özellikle kırsal bölgeler başta olmak üzere kentin bütününe yönelik anlamlı, önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Adil bir şekilde imkanları paylaşmaya çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizim amacımız dua almak, ağzımızın tadıyla hizmet etmek. Allah razı olsun diye bir anlayışı hayata geçirmek. Hükümetimizin, kurum ve kuruluşlarının, belediyelerimizin yaptığı çalışmalarla hakikaten bu anlayış içerisinde çalışmalarımızın sürdüğünü buradan paylaşmak istiyorum."

Büyükkılıç, çalışmaları dolayısıyla ekibini de kutladı.