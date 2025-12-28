Haberler

Kayseri'de kar, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu

Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Yüksek kesimlerde oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde oluşan seyrine doyumsuz manzara, dronla görüntülendi.

Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı nedeniyle cadde, sokak ve parklar, beyaz örtüyle kaplandı. Ekiplerin, yollardaki temizlik çalışması devam ederken, kar yağışı kentte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Kentin yüksek kesimlerindeki manzara dronla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
