Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğu konser verdi; Başsavcı türkü söyledi

Kayseri Adliyesi'nde çalışan 21 kişi, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu kurarak dördüncü konserlerini kent protokolüne verdi. Grup, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalarla büyük başarı elde etti.

KAYSERİ Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, dördüncü büyük konserini kent protokolüne verdi. Konserde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da 'Çeşmi Siyahım ' türküsünü seslendirdi.

Kayseri Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu kişiler bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli grubu kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup, mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 10 ayda konser verebilecek düzeye erişti. Topluluk, bugün kentteki 1500 kişi kapasiteli Kadir Has ve Kültür Merkezi'nde dördüncü büyük konserini kent protokolüne verdi. Konsere, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Müstakim Türkyılmaz ve Ahmet İhsan Koç ile hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

BAŞSAVCI TÜRKÜ SÖYLEDİ

Konser boyunca, ritim topluluğu birçok eseri seslendirirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da 'Çeşmi Siyahım' türküsünü söyledi. Başsavcı Korkmaz'ın yorumu salondaki davetlilerin beğenisini kazandı. Konser, topluluk üyelerine çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
