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Kaynarca'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kaynarca'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaynarca-Büyükkaynarca kara yolunda, Üzeyir K. yönetimindeki 54 BC 549 plakalı otomobil, Cengiz B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Üzeyir ve annesi Güllü K, ilk müdahalenin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Anne ve oğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serhat YAĞIZ - Güncel
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