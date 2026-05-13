Sakarya'da doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir tavuk firmasının iş sahasında meydana gelen doğal gaz kaçağı şüphesiyle 3 kadın işçi hastaneye sevk edildi. Bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri gönderildi, kaçağın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir tavuk firmasının iş sahasında doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğal gazdan zehirlendikleri şüphesiyle 3 kadın işçi, Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler kaçağın giderilmesi için çalışma yürüttü, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı