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Sakarya'da çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu

Sakarya'da çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlık hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 150 kuzuyu kurtardı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.

Şeyhtımarı Çelikler Mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 150 kuzuyu çiftlikten uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Dursun
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