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Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu, 4 katlı bina tahliye edildi

Kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu, 4 katlı bina tahliye edildi
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ANTALYA'da tente yapımı sırasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yorgancı dükkanında yangın çıktı.

ANTALYA'da tente yapımı sırasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yorgancı dükkanında yangın çıktı. 4 katlı bina tahliye edilirken, ekiplerin 45 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yorgancı dükkanıyla bitişikteki kuaförde zarar oluştu.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Arık Caddesi'nde bugün saat 12.30 sıralarında 4 katlı binanın giriş katındaki kadın kuaför dükkanının balkonuna tente yapılması için çalışma başlatıldı. Asma kattaki kaynak çalışması sırasında kıvılcımlar yan taraftaki yorgancı dükkanına sıçradı. Alevler kısa sürede büyüdü, yoğun duman tüm binayı kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar hortumla yaptı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi, yangına müdahale edip alevleri 45 dakikada söndürdü. Yangında yorgancı ile kuaför dükkanında zarar oluştu.

'HAKKINDAN GELEMEDİM'

İş yeri sahibi İsmail Kaymakçı'nın babası Ahmet Kaymakçı, yangının yaptığı kaynak sırasında çıktığını belirterek, "Balkonda bir kaynak işi vardı, onu yaparken ufak bir kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışıyordum ama hakkından gelemedim. İtfaiye geldi ve söndürme çalışmalarını yaptı. Yapacak bir şey yok buna da şükür ki can kaybı ya da yaralanan olmadı" dedi.

'BALKON KARTONPİYER OLUNCA UFAK BİR KIVILCIM TUTUŞTU'

İsmail Kaymakçı ise "İş yerinde çalışırken bağırış oldu. Babam kaynak yaparken yan taraftaki yorgancı dükkanında yangın çıktı. Müşterimi bırakarak yardıma koştum. Her yer duman ve alevler içerisinde kaldı. İş yeri sahibini de aradım o da zaten şehir dışındaydı. Babam balkona gölgelik yapıyordu. Balkonda kartonpiyer olunca ufak bir kıvılcım yandı tutuştu. Maddi zarar var" diye konuştu.

Ekiplerin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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