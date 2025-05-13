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Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü'nden Doğada Kahvaltı Etkinliği

Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü'nden Doğada Kahvaltı Etkinliği
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Hınıs ilçesinde 'Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz' mottosu ile düzenlenen etkinlikte, kaymakam ve emniyet müdürlüğü yetkilileri, köydeki öğrencilere ve vatandaşlara kahvaltı yaptı, sorunlarını dinledi.

Doğada öğrenci ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı, sorunlarını dinlediler

ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ilçe protokolü "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" diyerek köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" mottolu etkinlikte, Hınıs'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamurlu İlkokulunda öğrenim gören 8 öğrenci ve köy halkı, İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Adil Aydın ve beraberindeki kurum amirleri ile birlikte yazın gelmesiyle doğada hem kahvaltı yaptılar, hemde polislik mesleği ile trafik haftası konularında bilgilendirildi.

Etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte sohbet ve oyunlarla birlikte eğlenceli vakit geçirildi. Ayrıca çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Etkinlik sonrasında Çamurlu Köyü Cem Evinin rüzgarla yıpranan bayrağı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yenisi ile değiştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT ABAK - Güncel
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