Yeşilyurt Kaymakamı Altın, köy okulunda tiyatro gösterisini izledi

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, köy okulunda tiyatro gösterisini izledi.

Kaymakam Altın, Çıkrık Mustafa Kayık Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi izledi.

Programda, öğrenciler tarafından sahnelenen günlük yaşamdan kesitler sunan eğitici ve eğlenceli gösteri sunuldu.

Öğrencilerin sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altın, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Altın, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilere önemli katkı sağladığını ifade ederek, çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.