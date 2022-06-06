Kaymakam Yelek'ten Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret - Haberler

Kaymakam Yelek'ten Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde güven tazeleyen Selami Kaplan'ı ziyaret etti. Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde güven tazeleyen Selami Kaplan'ı ziyaret etti. Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yelek, odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaplan da Yelek'e teşekkür etti. AA / İlhan Eren İnan - Güncel Muhammed İkbal Güncel Haberler

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