Kaymakam Yelek'ten Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret - Haberler

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Kaymakam Yelek'ten Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Kaymakam Yelek'ten Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde güven tazeleyen Selami Kaplan'ı ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde güven tazeleyen Selami Kaplan'ı ziyaret etti.

Kaplan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Yelek, odanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaplan da Yelek'e teşekkür etti.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Muhammed İkbal Güncel Haberler

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