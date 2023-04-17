Kaymakam ve Başkan Yalıhüyük Pazarcı esnafını ziyaret etti

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer pazar yerinde esnafları ziyaret etti.

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer pazar yerinde esnafları ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen heyet pazarda etiket fiyatlarını da kontrol etti.

Ziyarette Kaymakam İbrahim Yazıcı pazar yerindeki esnaflarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı için teşekkür ederek, kadir gecelerini tebrik etti.