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Kaymakam ve Başkan Yalıhüyük Pazarcı esnafını ziyaret etti

Kaymakam ve Başkan Yalıhüyük Pazarcı esnafını ziyaret etti

Güncel Haberler

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer pazar yerinde esnafları ziyaret etti.

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer pazar yerinde esnafları ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen heyet pazarda etiket fiyatlarını da kontrol etti.

Ziyarette Kaymakam İbrahim Yazıcı pazar yerindeki esnaflarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı için teşekkür ederek, kadir gecelerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel

İbrahim Yazıcı Hasan Koçer Yalıhüyük Güncel Haberler

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