Kaymakam Tutar, köy ziyaretlerinde bulundu
Güncel Haberler
Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, vatandaşlarla buluşma gezileri kapsamında köyleri ziyaret etti.
Araç Kaymakamı Emin Cevat Tutar, vatandaşlarla buluşma gezileri kapsamında köyleri ziyaret etti.
İlçeye bağlı Akıncılar, Çal, Ulucak, Cevizlik, Tatlıca, Şenyurt köylerine ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Tutar, vatandaşlarla bir araya geldi.
Tutar, vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinledikten sonra köylerde incelemelerde bulundu.
İncelemelere İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Yazkan ile İlçe Özel İdare Müdürü Metin Şahbaz da katıldı.
Kaynak: AA / Hasan Köseoğlu - Güncel