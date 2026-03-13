Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu mesajında, sağlık hizmetlerine verilen önemin ülkelerin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Sağlıklı bireyler ve toplum için vatandaşlara eşit, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza modern, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasında, mesleğini büyük bir fedakarlık, sabır ve özveriyle icra eden, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli yenileyen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın katkısı son derece büyüktür. İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak büyük bir sorumluluk ve özveriyle görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."