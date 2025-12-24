Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'ni denetledi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Hayvan Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi'nde inceleme yaptı.

Topsakaloğlu, ziyaret ettiği bakımevinin genel durumunu ve yürütülen çalışmaları inceledi.

Denetimin ardından yetkililerle toplantı yapan Topsakaloğlu, bakım ve rehabilitasyon faaliyetleri, mevcut ihtiyaçlar ve yapılması planlanan işlemleri değerlendirdi.

Topsakaloğlu'na ziyaretinde İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak, Anamur Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Turgut Muz ile veteriner Hasan Cem Gülbaba eşlik etti.