Kaymakam Saygılı'dan gazi Uzman Çavuş US ve ailesine ziyaret - Haberler

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Kaymakam Saygılı'dan gazi Uzman Çavuş US ve ailesine ziyaret

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kaymakam Saygılı'dan gazi Uzman Çavuş US ve ailesine ziyaret

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Barış Can US ve ailesini ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Barış Can US ve ailesini ziyaret etti.

Gazi US ve ailesiyle sohbet eden Saygılı, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Gazi US ve ailesinin sorun ve taleplerini dinleyen Saygılı, telefon ve kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu vurguladı.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Barış Can Güncel Haberler

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