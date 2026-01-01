Sulusaray Kaymakamı Orhan, kurumları ziyaret etti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Kaymakam Safiye Orhan, görevi başındaki sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Kaymakam Orhan, vatandaşların huzur, refah ve sağlığı için çaba gösteren personele ziyarette bulundu.

Orhan, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Hastanesi ve yol kontrol noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek sohbet etti.