Sulusaray Kaymakamı Orhan, kurumları ziyaret etti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Kaymakam Safiye Orhan, sağlık ve güvenlik güçlerini ziyaret ederek, huzur ve sağlığın sağlanması için çalışan personele destek verdi.
Kaymakam Orhan, vatandaşların huzur, refah ve sağlığı için çaba gösteren personele ziyarette bulundu.
Orhan, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Hastanesi ve yol kontrol noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek sohbet etti.
