Kaymakam Koşansu, Öğretmenlerle Eğitim Üzerine Konuştu
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, öğretmenlerle bir araya gelerek 'Bulanık Kütüphane Buluşmaları' programında eğitimciliğin önemini vurguladı ve Dr. Nadir Çomak'ın kitabı üzerine sohbet etti.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, düzenlenen söyleşide öğretmenlerle bir araya geldi.
Kaymakamlığın desteğiyle hayata geçirilen "Bulanık Kütüphane Buluşmaları" programı devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen söyleşiye katılan Koşansu, öğretmenlerle sohbet etti, eğitimciliğin önemine değindi.
Eğitimci-Yazar Dr. Nadir Çomak'ın "İklim Oluşturan Öğretmen" adlı kitabı üzerine değerlendirme yapılan programda, öğretmenler deneyimlerini paylaştı.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel