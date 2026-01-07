Bulanık Kaymakamı Koşansu öğrencilerle bir araya geldi
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 'Bin Umut Turnası' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve kitap okuma alışkanlıkları hakkında tavsiyelerde bulundu.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, "Bin Umut Turnası" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.
Gölpark Tesisleri'nde "Kütüphane Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Koşansu, bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti, fikirlerini dinledi.
Sadako isimli kitabın analizinin yapıldığı etkinlikte Koşansu, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Öğrenciler de Gazze'deki yaşıtlarına yazdığı notları ve kitaptan çıkardıkları dersler katılımcılara aktardı.
Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel