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Bulanık Kyamakamı Koşansu, kitap tahlili etkinliğine katıldı

Bulanık Kyamakamı Koşansu, kitap tahlili etkinliğine katıldı
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Muş Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kitap tahlili etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek 'Yıldızlara Yakın' kitabını değerlendirdi ve okumanın önemini vurguladı.

Muş Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, kitap tahlili etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen programa katılan Koşansu, "Yıldızlara Yakın" kitabını öğrencilerle ele aldı.

Kitabın içeriği, karakterleri ve verdiği mesajlar üzerine değerlendirmelerde bulunan Koşansu, öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

Koşansu, kitapların bireyin düşünce dünyasını zenginleştiren en önemli araçlardan biri olduğunu vurguladı.

Okumanın yalnızca akademik başarı için değil, kişisel gelişim ve güçlü bir karakter inşası için de büyük önem taşıdığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca düzenlenen kitap okuma ve değerlendirme programları öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktı. Bu yıl birlikte birçok kitabı okuyup değerlendirdik. Bugün de sezonun son kitabı olan 'Yıldızlara Yakın'ı konuştuk. Yeni eğitim öğretim döneminde kaldığımız yerden devam ederek daha fazla öğrencimizi kitaplarla buluşturacağız."

Kaynak: AA / Galip Kılınç
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