Kaymakam Koşansu, Esnafı Ziyaret Etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Koşansu, çarşı merkezinde iş yeri sahiplerini ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Koşansu, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.

Ziyaretlere devam edeceklerini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Devlet halkıyla var. Her zaman halkımızın yanındayız. Ziyaretlerde esnafımızın sorunlarını dinliyor, ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Makamda oturmakla iş olmuyor. Halkın içine çıkmak gerekir. Vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, ilçemizin ve vatandaşlarımızın genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz."

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'ün de katıldığı ziyarette vatandaşlar, Koşansu'ya teşekkür etti.