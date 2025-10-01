Kaymakam Koca, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

Kaymakam Koca, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Koca, yaşlıların toplumun değerli birer çınarı olduğunu belirterek, "Büyüklerin duaları ve tecrübeleri toplum için yol gösterici, her zaman onların yanındayız." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise kendilerini yalnız bırakmayan Koca'ya teşekkür etti.