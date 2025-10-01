Haberler

Kaymakam Koca, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Yaşlıların toplum için önemli olduğunu vurgulayan Koca, onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Koca, ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Koca, yaşlıların toplumun değerli birer çınarı olduğunu belirterek, "Büyüklerin duaları ve tecrübeleri toplum için yol gösterici, her zaman onların yanındayız." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar ise kendilerini yalnız bırakmayan Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Güncel
