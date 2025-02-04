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Kaymakam Kavanoz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kaymakam Kavanoz, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Çalkaya ve Güzelyurt köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve Güzelyurt İlkokulu ile Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Çalkaya ve Güzelyurt köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kavanoz, vatandaşların taleplerimi dinledi.

Güzelyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nu da ziyaret eden Kavanoz, öğrencilerle sohbet etti.

Kavanoz, yaptığı açıklamada, sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, belirlenen eksikleri imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını kaydetti.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Mürsel Mert ve Espiye Müftüsü Osman Gülbe de katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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