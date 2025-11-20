Kaymakam Kavanoz, Gülburnu ve Arpacak Köylerini Ziyaret Etti
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Gülburnu köyünde yaşlı ve hasta vatandaşlarla sohbet etti, Arpacak köyünde ise halk buluşmasında sorunları dinledi.
Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Arpacak ve Gülburnu köylerini ziyaret etti.
Kavanoz, Gülburnu köyünde evlerinde ziyaret ettiği yaşlı ve hasta vatandaşlara sohbet gerçekleştirdi.
Arpacık köyündeki halk buluşması programına katılan Kavanoz, sorun ve talepleri dinledi.
