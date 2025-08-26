Kaymakam Karaaslan, 60 ve 66 Yıllık Evlilikleri Kutladı

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, "Aile Yılı" kapsamında evliliğinin 66. ve 60. yılını dolduran çiftleri ziyaret etti.

Kaymakam Karaaslan, Muşruf köyünde evliliklerinin 66. yılındaki Hüseyin ve Hatice Çelik çifti ile Yunus Emre Mahallesi'nde evliliklerinin 60.yılını dolduran Mustafa ve Ayşe Cantekin çiftine ziyarette bulundu.

Çiftleri tebrik eden Karaaslan, evlendirme belgelerini takdim etti.

Evlilikte saygı ve sevginin önemine değinen Karaaslan, "Uzun yıllar aynı yastığa baş koymak ve birliktelik sürdürmek takdire şayan. Aile olmak demek, omuz omuza geçirilen bir ömür demektir. Çiftlerimiz zor zamanları el ele aşmış, iyi günleri birlikte paylaşmış, ailelerini vefa ve emekle büyütmüşler. Kendilerine uzun ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, aile ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.