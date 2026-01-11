Haberler

Kaymakam Kara'dan Gümüşdere köyüne Ziyaret

Kaymakam Kara'dan Gümüşdere köyüne Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Gümüşdere köyünü ziyaret ederek muhtar ve köy sakinlerinden ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Kara, devletin halkın yanında olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Gümüşdere köyünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında muhtar Sedat Ceylan'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Kara, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Vatandaşların ilettiği taleplerin ilgili kurumlarla değerlendirileceğini ifade eden Kara, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti