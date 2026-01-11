Kaymakam Kara'dan Gümüşdere köyüne Ziyaret

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Gümüşdere köyünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında muhtar Sedat Ceylan'dan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Köy sakinleriyle sohbet eden Kara, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Vatandaşların ilettiği taleplerin ilgili kurumlarla değerlendirileceğini ifade eden Kara, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.