Kaymakam İnce'den ilk görev gününde şehit ailesine ziyaret

Kaymakam İnce'den ilk görev gününde şehit ailesine ziyaret
Güncelleme:
Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, göreve başladığı ilk gün şehit jandarma er Satılmış Boybaşı'nın ailesini ziyaret etti.

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, göreve başladığı ilk gün şehit jandarma er Satılmış Boybaşı'nın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam İnce, 1997 yılında Erzurum'un Hınıs ilçesinde şehit olan Boybaşı'nın ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

Şehidin anne ve babasıyla sohbet eden İnce, ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

İnce, şehit ailelerinin devletin ve milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Göreve başlar başlamaz ilk ziyaretimizi şehit ailemize yapmak istedik. Onların her zaman yanında olmak bizler için hem görev hem de vefa borcudur." ifadesini kullandı.

Şehit ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam İnce'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
