Kaymakam Hakan Alkan Yörükleri Ziyaret Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakam Hakan Alkan her sene yaz döneminde Gürkuyu köyünden Akdağ'da bulunan yaylalara gelen yörükleri çadırlarında ziyaret ederek, vatandaşların misafiri oldu.

Akdağ Yaylasında farklı noktaları ziyaret ederek inceleme yaptıklarını ifade eden Kaymakam Alkan, "Her sene Gürkuyu köyünden gelen Yörük kardeşlerimizi ziyaret ederek bereketli sofralarına konuk olduk. Yörüklerimiz Şifalı Su mevkiinde konaklamışlar. Onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledik. Yaylada ürettikleri peynir, tereyağı ve süt ürünlerini Gediz pazarında satarak geçimlerini idame ettiriyorlar. Yüzyıllardır devam eden Yörük kültürünü yaşatan bu aileye devletimizin her zaman onların yanında olduğunu söyledik. Geçimlerini bu şekilde sağlayan tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaymakam Hakan Alkan'a İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca eşlik etti. - KÜTAHYA