Kaymakam Gür, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, İkiçam ve Şıhlar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlarla istişare eden Gür, Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Kaplan’ı da evinde ziyaret ederek devletin desteğini vurguladı.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, köy ziyaretlerini sürdürdü.

Kaymakam Gür ile beraberindeki İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk, Abdullah Akkuş ve kurum müdürleri ile ilçeye bağlı İkiçam ve Şıhlar köyünde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların talep ve isteklerini de dinleyen Kaymakam Gür, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında İkiçam köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali İhsan Kaplan'ı da evinde ziyaret eden Kaymakam Gür, devletin her zaman yanlarında olduğunu, kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
