Kaymakam Fuat Yurddaş, Tuz Gölü'nde İncelemelerde Bulundu

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Tuz Gölü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yurddaş ve beraberindekiler Tuz Gölü'nü ziyaret ederek turizm projelerini inceledi.

Yurddaş, AA muhabirine, Tuz Gölü, ilçenin ve bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olduğu söyledi.

Özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu eşsiz manzaraya şahitlik etmek için Tuz Gölü'ne geldiğini belirten Yurddaş, şöyle konuştu:

"Gökyüzünün renklerinin göl yüzeyine yansımasıyla oluşan bu görsel şöleni herkesin görmesini arzu ediyoruz. Tuz Gölü sadece muhteşem manzarasıyla değil, aynı zamanda flamingolar gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapmasıyla da önemlidir. Ziyaretçilerimiz, bu doğal güzellikleri koruma bilinciyle hareket ederek, flamingoları da doğal ortamlarında gözlemleyebilirler. İlçemize gelen tüm misafirlerimizi Tuz Gölü'nün bu benzersiz atmosferini yaşamaya davet ediyorum. Bu doğal güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğundadır."