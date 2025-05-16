Kaymakam Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi Öğrencileriyle İlginç Bir Etkinlikte Bulundu

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğrencileriyle Karakol İlkokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Yurddaş, "Kültür Mirasımızın İzinde Aksaray Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek etkinlikler düzenledi.

Yurddaş, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda bu tür işbirliklerinin değerli olduğunu söyledi.