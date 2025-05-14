Kaymakam Ferhat Gür Engelli Vatandaşı Ziyaret Etti

Kaymakam Ferhat Gür Engelli Vatandaşı Ziyaret Etti
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Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 74 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Öner'i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Öner'in sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında bilgi alan Gür, devletin engelli vatandaşa desteğinin sürdüğünü belirtti.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Gür, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Berrin Taşkınöz ile birlikte, 74 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Öner'i evinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İbrahim Öner'in sağlık durumu ve yaşam koşulları hakkında bilgi alan Kaymakam Gür, "Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açıktır." ifadelerini kullandı.

İbrahim Öner ve ailesi, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Ferhat Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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