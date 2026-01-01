Ulaş Kaymakamı Eskimez görevi başındaki emniyet ve sağlık personelini ziyaret etti
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez, yeni yıla görev başında giren emniyet ve sağlık personelini ziyaret ederek huzurlu bir yeni yıl diledi.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez, yeni yıla görevi başında giren emniyet ve sağlık personeliyle bir araya geldi.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevlerinin başında bulunan İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret eden Eskimez, huzurlu bir yeni yıl temennisinde bulundu.
Daha sonra Ulaş Devlet Hastanesini ziyaret eden Eskimez, çalışan personelle bir araya geldi ve çikolata ikramında bulundu.
