Kaymakam Duru, Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Duru, Sağlık, Çeltikçi ve Çamlıpınar Alanı mahallelerinde yaşlılara ziyarette bulundu.

Evlerine konuk olduğu vatandaşlarla sohbet eden Duru, ihtiyaçları dinledi.

Duru, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirterek, "Yaşlılarımız, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, tecrübeleriyle bizlere ışık tutan kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayır duaları ve nasihatleri, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Devlet olarak yaşlılarımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim öncelikli görevimizdir." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde Kaymakam Duru'ya, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Selahattin Saydam, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Gülpınar ve İlçe Müftüsü Mehmet Fidan eşlik etti.