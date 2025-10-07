Kaymakam Dolu, Kadirli Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Osmaniye'de Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Dolu, ziyarette bir araya geldiği başhekim Hakkı Özdoğan ve hastane müdürü Hazım Nacar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra servisleri gezen Kaymakam Dolu, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti.

Dolu, vatandaşlara acil şifalar diledi.