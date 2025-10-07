Kaymakam Dolu, Kadirli Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kaymakamı Erdinç Dolu, Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek başhekim ve hastane müdürü ile görüşmelerde bulundu. Hastane servislerini gezerek tedavi gören hastalarla sohbet etti.

Dolu, ziyarette bir araya geldiği başhekim Hakkı Özdoğan ve hastane müdürü Hazım Nacar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra servisleri gezen Kaymakam Dolu, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti.

Dolu, vatandaşlara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
