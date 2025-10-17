Kaymakam Doğancı'dan LGS sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti
Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Şehit Bahattin Dolma Ortaokulu'nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.
Kaymakam Doğancı, Şehit Bahattin Dolma Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) çalışmalarını inceledi.
Öğrencilerle sohbet eden Doğancı, sınav sürecine dair görüş ve hedeflerini dinledi.
Öğrencilere moral veren Doğancı, Milli Eğitim Bakanlığının programının sınav hazırlığında önemli katkı sağlayacağını vurguladı.
Öğrencilere başarı dileyen Doğancı, "Emeğinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Düzenli çalışmak ve azim göstermek başarıyı beraberinde getirir." dedi.