Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt, anaokulu etkinliği sergisine katıldı

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, anaokulu öğrencilerinin hazırladığı dönem sonu etkinliği sergisinde el becerileri, resim ve maket gibi çeşitli sanatsal çalışmalarını inceledi. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekti.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan dönem sonu etkinliği sergisine katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin hazırladığı el becerileri, resim, maket ve çeşitli sanatsal çalışmalar sergilendi.

Kaymakam Beyazıt, minik öğrencilerin büyük özen ve yaratıcılıkla hazırladığı eserleri inceleyerek, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyazıt, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde üstlendiği önemli role dikkati çekerek, "Okul öncesi eğitim, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen en temel basamaktır. Bu dönemde kazandırılan beceriler, ilkokul sürecine uyum ve başarı açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Beyazıt, etkinliği hazırlayan okul yönetimi, öğretmenler ve emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman da katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
