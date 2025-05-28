Kaymakam Bayram, Malazgirt Köylerini Ziyaret Etti

Kaymakam Bayram, Malazgirt Köylerini Ziyaret Etti
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, çeşitli köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi ve yürütülen çalışmaları kontrol etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki kurum amirleriyle Karahasan, Sarıdavut, Okçuhan ve Dolabaş köylerini ziyaret eden Bayram, yapılan çalışmaları kontrol etti.

Okulları gezerek öğrencilerle sohbet eden Bayram, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere devam edeceğini belirten Bayram, "Malazgirt'in tüm köylerini gezip vatandaşlarımızın sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Her vatandaşımızın kıymetli olduğunu biliyoruz. Sorunları birlikte çözmek için sahada olmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Kaymakam Bayram'a ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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