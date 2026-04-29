Kaymakam Ayvat'tan kırsal mahallelere ziyaret

Kaymakam Ayvat'tan kırsal mahallelere ziyaret
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gelincik ve Eymir mahallelerini ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gelincik ve Eymir mahallelerini ziyaret etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat'a ziyaretlerinde İlçe Müftüsü Cemil Alıcı eşlik etti.

Kaymakam Ayvat ziyaretler kapsamında ilk olarak Gelenicik Mahallesi'nde inşası devam eden imam lojmanını ziyaret ederek inşaat ile ilgili İlçe Müftüsü Alıcı ve diğer yetkililerden bilgi aldı, daha sonra mahalle camisinde incelemelerde bulundu.

Havza Kaymakamı Ayvat, kırsal mahallelere olan ziyaretlerin aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Mahallelerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde görmek adına ziyaretlerimize devam edeceğiz." dedi.

Ayvat daha sonra Müftü Alıcı ile birlikte 2012 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde teknik arıza nedeniyle Sikorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Saygün'ün kabrini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Gelincik Mahallesi Muhtarı Alaattin Kiper ve Eymir Mahalle Muhtarı Serdal Sönmez hazır bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
