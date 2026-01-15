Haberler

Kaymakam Adaylığına KPSS'den En Az 70 Puan Şartı

Güncelleme:
Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle, kaymakam adaylığı yazılı sınavına başvuracakların en az 70 KPSS puanı alması zorunlu hale getirildi. Değişiklik, mezuniyet şartları ve başvuru süreçlerine dair yenilikleri de içeriyor.

(ANKARA) – Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kaymakam adaylığı yazılı sınavına başvuracak adaylar için KPSS'den en az 70 puan alma şartı getirildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikle, kaymakam adaylığına başvuru, sınav, eğitim, değerlendirme ve göreve başlatma süreçlerine ilişkin bazı maddelerde değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, kaymakam adaylığı sınavına başvuru ve eğitim sürecine ilişkin birimlerin adları güncellendi. Buna göre, ilgili maddelerde yer alan "Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu birim" ifadesi "Bakanın görevlendireceği" şeklinde değiştirildi.

Kaymakam adaylarının mezuniyetleri ile ilgili bölümler de yeniden düzenlendi. Buna göre, adayların; siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, hukuk, uluslararası ilişkiler, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerden mezun olmaları veya bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diplomalara sahip olmaları şartı getirildi.

Düzenlemeyle, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en az 70 puan alan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının yirmi katına kadar adayın kaymakam adaylığı yazılı sınavına çağrılması hükme bağlandı.

Ayrıca adaylık sürecinde başarılı olan adayların, Cumhurbaşkanı Kararı ile bir yıl süreyle illerde staj yapmak ve yurt dışında eğitim görmek üzere görevlendirilebileceği hükmü korundu.

Yönetmelikle yapılan düzenlemelerden, Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 3'üncü ve 5'inci maddelerine eklenen hükümler 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girerken yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayım tarihi olan 14 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
