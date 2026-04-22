Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerinden Baskil'e ziyaret
Kayısı Araştırma Enstitüsü, Elazığ'ın Baskil ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kayısı üretiminin durumunu değerlendirip, verimlilik artırma ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması hakkında görüşmeler yaptı.
Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'ın Baskil ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçe Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelen ekipler, bölgedeki kayısı üretiminin mevcut durumunu değerlendirdi.
Görüşmede, Baskil'deki kayısı bahçelerinde verimliliğin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.
Ekipler, ilçenin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarma adına yürütülecek projeler ve üreticilere sağlanacak teknik destekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.