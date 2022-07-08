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Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Demirören Haber Ajansı - Nuri Çağlar - Güncel
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Kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip demir korkuluğun üzerine düşen Necati Elma (45), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip demir korkuluğun üzerine düşen Necati Elma (45), hayatını kaybetti.

Olay, Şarköy'ün Kızılcaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Elma, yazlığının bahçesindeki kayısı ağacına çıktı. Kayısı toplarken dengesini kaybeden Elma, 3 metre yükseklikten demir korkulukların üzerine düştü. Göğsüne demir saplanan Elma, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Elma, götürüldüğü Şarköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Güncel

Şarköy Güncel Haberler

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